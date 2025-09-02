российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 сентября 2025, 12:43 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,1 тыс. человек

Фото: Reuters

В Афганистане продолжаются спасательные работы в районе разрушительного землетрясения. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 1,1 тыс. человек.

Как сообщило Афганское общество Красного Полумесяца, число погибших возросло до 1124 человек. По меньшей мере 3250 жителей получили ранения.

В результате подземных толчков разрушено более 8000 домов. Многие люди все еще остаются под завалами.

Как ранее сообщали в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), сейсмособытие магнитудой 6,2 произошло в 50 километрах к северо-востоку от города Джелалабад с очагом на глубине 10 километров,

Больше всего от подземных толчков пострадали уезды Нургал, Цавкай, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара. В результате землетрясения несколько деревень в уезде Нургал оказались погребены под землей.

Кабул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Землетрясение

Жертвами мощного землетрясения в Афганистане стали около 500 человек / В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,9 / На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5 / Вода сошла с подтопленных после цунами территорий на Камчатке / Один человек погиб и семеро получили травмы в Японии при эвакуации из-за цунами / Цунами после землетрясения затопило три рыбзавода на Сахалине / В Японии четырех китов выбросило на берег из-за цунами после землетрясения на Камчатке / Сейсмологи прогнозируют афтершоки на Камчатке в течение месяца

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Землетрясение,