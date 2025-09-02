Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,1 тыс. человек

В Афганистане продолжаются спасательные работы в районе разрушительного землетрясения. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали более 1,1 тыс. человек.

Как сообщило Афганское общество Красного Полумесяца, число погибших возросло до 1124 человек. По меньшей мере 3250 жителей получили ранения.

В результате подземных толчков разрушено более 8000 домов. Многие люди все еще остаются под завалами.

Как ранее сообщали в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), сейсмособытие магнитудой 6,2 произошло в 50 километрах к северо-востоку от города Джелалабад с очагом на глубине 10 километров,

Больше всего от подземных толчков пострадали уезды Нургал, Цавкай, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара. В результате землетрясения несколько деревень в уезде Нургал оказались погребены под землей.

Кабул, Зоя Осколкова

