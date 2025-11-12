На Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2

На Кипре произошло мощное землетрясение. Подземные толчки ощущали жители всех городов острова.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,2. Эпицентр сейсмособытия находился в 54 км к востоку от Лимасола, очаг залегал на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось во всех городах Кипра. Люди в панике выбежали на улицу, сработал сигнал тревоги. Информации о возможных разрушениях пока не поступало.

Местные СМИ сообщили, что после подземных толчков зафиксированы перебои в работе телекоммуникационных сетей.

Никосия, Зоя Осколкова

