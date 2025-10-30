Сейсмологи предупредили о 10-балльных землетрясениях на Камчатке

В Камчатском крае прогнозируются землетрясения магнитудой до 10 баллов. Об этом свидетельствуют исследования Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

В районы с высокими рисками мощных сейсмособытий входят города Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск. «Дополнительным разрушительным фактором при таких событиях является «разжижение грунтов», приводящее к потере устойчивости любых объектов инфраструктуры», – рассказал РИА «Новости» директор института Алексей Озеров на заседании общественного совета при Минстрое России.

Эксперт подчеркнул важность регулирования застройки полуострова. «Самым эффективным решением этой задачи, безусловно, должен стать законодательный переход на малоэтажное (2-3 этажа) строительство с применением новейших технологий и проведением высокотехнологичных вибро-тестирований проектируемых серий зданий», – заявил Озеров.

Проблема состоит в том, что в настоящее время города на Камчатке застраиваются десятками многоэтажных домов с узкими проездами и отсутствием зон, свободных от зданий. Кроме того, эксперт подчеркнул необходимость проверки сейсмостойкости критической инфраструктуры и зданий с массовым пребыванием людей.

