На Камчатке за сутки было зафиксировано не менее 28 афтершоков

За последние сутки на Камчатке зафиксировали 28 афтершоков магнитудой до 6,0. Также в регионе наблюдается вулканическая активность.
«За сутки произошли 28 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,0. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», – сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Кроме того, наблюдается повышенная вулканическая активность. Прежде всего вулканов Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.
Спасатели рекомендуют туристам не планировать походы близ вулканов из-за опасности извержений.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
