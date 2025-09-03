российское информационное агентство 18+

На Камчатке за сутки было зафиксировано не менее 28 афтершоков

За последние сутки на Камчатке зафиксировали 28 афтершоков магнитудой до 6,0. Также в регионе наблюдается вулканическая активность.

«За сутки произошли 28 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,0. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз», – сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Кроме того, наблюдается повышенная вулканическая активность. Прежде всего вулканов Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова.

Спасатели рекомендуют туристам не планировать походы близ вулканов из-за опасности извержений.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Землетрясение,