Вторник, 10 февраля 2026, 12:10 мск

Ночное землетрясение на Кубани: в Анапе и Новороссийске зарегистрировали девять афтершоков

Ночью в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8, после чего последовало девять афтершоков. По словам сейсмологов, подземные толчки случились из-за сдвигов континентальных платформ.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, эпицентр располагался в 33 километрах от Анапы. Затем последовали девять слабых повторных толчков, передает РИА «Новости» со ссылкой на лабораторию исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН.

Как пояснил завкафедрой географии и геоморфологии КФУ имени Вернадского профессор Борис Вахрушев, причиной землетрясения стала разрядка накопившихся напряжений, происходящих при сдвигах соседствующих континентальных платформ и глыб в земной коре.

«Активизировалась зона между Тихим океаном, восточноевропейской платформой и глыбой африкано-аравийского континента. Происходит накопление напряжений, происходит разрядка. Видимо, где-то произошел сдвиг», – рассказал эксперт.

Давление глыб направлено с юга на север, и самая разрушительная разрядка идет через Турцию, Грецию, Италию. В районе Крыма и Черноморского побережья этот процесс ощущается менее заметно.

Краснодар, Зоя Осколкова

