Вторник, 6 января 2026, 14:45 мск

Шесть человек пострадали в результате землетрясения в Японии

В Японии произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, различные травмы получили шесть человек.

Главное метеорологическое управление Японии зафиксировало подземные толчки магнитудой 6,2. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в префектуре Симанэ. Угроза цунами не объявлялась.

В городе Мацуэ четыре жителя получили различные травмы в результате падения. В префектуре Хиросима пострадали два человека, один из них упал во время сейсмособытия, еще одна женщина обожглась раскаленным маслом.

Кроме того, в нескольких районах жители остались без водоснабжения. Зафиксированы разрушения зданий и дорожной инфраструктуры.

Токио, Зоя Осколкова

