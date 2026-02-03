На Курилах произошло землетрясение

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки ощутили жители Северо-Курильска.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», очаг землетрясения залегал на глубине 57 километров в Тихом океане. Эпицентр находился в 43 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.

Жители города ощутили подземный толчок силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.

Накануне жители нескольких районов Крыма почувствовали подземные толчки. Мощность сейсмособытия составила 4,8 балла.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

