В Турции несколько зданий рухнули во время землетрясения

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате несколько домов обрушились. По предварительным данным, пострадавших нет.

Эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии 10 км от города Сындыргы на северо-западе страны. Жители ряда городов, включая Стамбул и Балыкесир, ощутили сильные подземные толчки.

В провинции Балыкесир произошло обрушение четырех зданий. По данным министерства внутренних дел республики, пострадавших нет, как и сведений о том, что кто-то может находиться под завалами.

В некоторых населенных пунктах зафиксировали отключение света и водоснабжения. Жители района в эпицентре землетрясения вышли на улицы и пока опасаются возвращаться в свои дома.

Анкара, Зоя Осколкова

