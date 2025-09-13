российское информационное агентство 18+

Суббота, 13 сентября 2025, 10:36 мск

На Камчатке и Курилах объявлена угроза цунами после мощного землетрясения

Сильное землетрясение спровоцировало цунами на Камчатке и Курильских островах. Местных жителей призвали уйти подальше от берега.

Землетрясение магнитудой 6,3 (по другим данным – 7,7) произошло у восточного побережья Камчатки – подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. Эпицентр располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 46,8 километра.

«Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», – написал губернатор края Владимир Солодов.

В региональном управлении МЧС рекомендовали жителям уйти подальше от берега. Судам необходимо отойти в океан за 50-метровую изобату и держать курс перпендикулярно линии берега.

Угрозу цунами объявили и на Северных Курилах. По данным управления МЧС по Сахалинской области, ожидается подход волны высотой до 0,5 метра к островам Парамушир и Шумшу.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

