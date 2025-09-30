российское информационное агентство 18+

На Камчатке произошло мощное землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытие зарегистрировали сегодня около полуночи. Подземные толчки произошли в 98 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 48,1 километра.

Отмечается, что жители ощущали землетрясение мощностью около пяти баллов. Угроза цунами не объявлялась. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, 30 июля в районе 11 часов утра на Камчатке произошло землетрясение силой 8,4 балла, сильнейшее с 1952 года. Сильных разрушений зафиксировано не было, как и пострадавших с тяжелыми травмами.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

