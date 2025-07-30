Для жителей Камчатки, которые боятся вернуться домой, открыты пункты временного размещения

Пункты временного размещения на ночь открыты на Камчатке для тех, кто боится возвращаться домой. Как сообщает региональный оперштаб, сейчас никакой угрозы находиться в зданиях больше нет. Однако для тех, кто сомневается, будут работать два ПВР: один – в Петропавловске-Камчатском по адресу Халактырское шоссе, 6/6, второй – для жителей Елизовского округа и Вилючинска в селе Паратунка, улица Невельского, 9.

Напомним, что сегодня в районе 11 часов утра на Камчатке произошло землетрясение силой 8,4 балла, сильнейшее с 1952 года.

Сильных разрушений зафиксировано не было, пострадавших с тяжелыми травмами – тоже. Сейчас специалисты проводят экспертизу зданий, в первую очередь проверяют жилой фонд. Все выявленные повреждения пока носят косметический характер.

Камчатка, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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