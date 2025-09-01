Жертвами мощного землетрясения в Афганистане стали около 500 человек

В Афганистане мощное землетрясение разрушило несколько деревень. По последним данным, жертвами стихии стали около 500 человек, еще порядка 1000 получили различные травмы. Проводится поисково-спасательная операция.
Сейсмособытие магнитудой 6,2 произошло в 50 километрах к северо-востоку от города Джелалабад с очагом на глубине 10 километров, сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Больше всего от подземных толчков пострадали уезды Нургал, Цавкай, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара. В результате землетрясения несколько деревень в уезде Нургал оказались погребены под землей, сотни людей могут оставаться под завалами.
По последним оценкам, около 500 человек погибли, еще порядка 1000 пострадали в различной степени.
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Заман, заявил, что власти начали масштабную спасательную операцию и мобилизовали сотни людей для помощи пострадавшим.
Кабул, Зоя Осколкова
