Вторник, 21 апреля 2026, 10:29 мск

В Японии шесть человек пострадали из-за землетрясения

В Японии шесть человек получили травмы из-за землетрясения. Об этом сообщают местные СМИ.

Подземные толчки были зафиксированы накануне в префектуре Аомори на севере страны. Сначала мощность землетрясения оценили в 7,4 балла, затем показатель был повышен до 7,7.

Как сообщила газета Iwate Nippo префектуры Иватэ, два человека получили тяжелые травмы и были госпитализированы, еще у четверых диагностированы легкие поверждения.

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что в Японии может находиться до трех тысяч российских туристов. При этом основные маршруты для путешествий проходят вдали от зоны риска.

Токио, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Землетрясение

