Во время мощного землетрясения в Индонезии погиб человек

В результате землетрясения магнитудой 7,4 в Индонезии погиб один человек. Действует предупреждение о возможном возникновении цунами.

Эпицентр подземных толчков находился океане в 127 км от побережья, а очаг залегал на глубине 35 км.

Разрушения зафиксированы на острове Тернате в провинции Северный Малуку. В настоящее время известно об одной жертве стихии, на месте работают экстренные службы, идет разбор завалов.

Региональная служба раннего предупреждения InaTEWS допустила возникновение цунами. Риск появления опасных волн высотой от 0,3 до 1 м на некоторых участках индонезийского побережья, а также у берегов Филиппин и Малайзии, подтвердила и система сейсмической активности в США.

Джакарта, Зоя Осколкова

Метки / Землетрясение

Ночное землетрясение на Кубани: в Анапе и Новороссийске зарегистрировали девять афтершоков / На Курилах произошло землетрясение / Жители нескольких районов Крыма ощутили землетрясение / Шесть человек пострадали в результате землетрясения в Японии / Анталью тряхануло: на турецком курорте произошло ощутимое землетрясение / Три человека погибли в результате землетрясения в столице Бангладеш / Четыре землетрясения произошли у берегов Камчатки за сутки / На Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2

