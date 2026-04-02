Во время мощного землетрясения в Индонезии погиб человек

В результате землетрясения магнитудой 7,4 в Индонезии погиб один человек. Действует предупреждение о возможном возникновении цунами.

Эпицентр подземных толчков находился океане в 127 км от побережья, а очаг залегал на глубине 35 км.

Разрушения зафиксированы на острове Тернате в провинции Северный Малуку. В настоящее время известно об одной жертве стихии, на месте работают экстренные службы, идет разбор завалов.

Региональная служба раннего предупреждения InaTEWS допустила возникновение цунами. Риск появления опасных волн высотой от 0,3 до 1 м на некоторых участках индонезийского побережья, а также у берегов Филиппин и Малайзии, подтвердила и система сейсмической активности в США.

Джакарта, Зоя Осколкова

