Понедельник, 20 апреля 2026, 13:33 мск

В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Объявлена угроза цунами. Данных о пострадавших не поступало.

Как сообщает Главное метеорологическое управление Японии, подземные толчки зафиксированы в префектуре Аомори на севере страны. Власти заранее объявили эвакуацию около 20 тысяч жителей.

Сейсмологи спрогнозировали ценами высотой до трех метров у побережья префектуры Иватэ и в некоторых районах Хоккайдо. Первая волна высотой 80 см уже дошла до порта Кудзи.

Японское правительство организовало оперативный штаб при кризисном центре для координации действий и подтверждения информации о последствиях природных катаклизмов.

Токио, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

