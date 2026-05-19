В Китае десять человек погибли из-за проливных дождей

Проливные дожди обрушились на южную и центральную часть КНР. Жертвами наводнения стали по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Основной удар стихии приняли на себя провинции Цзсянси, Аньхой, Хунань, Хубэй, Гуанси, Гуандун и Хайнань. Только в одном из районов эвакуировали 7 тысяч человек, организованы десятки пунктов временного проживания.

Власти закрыли школы и предприятия. Наблюдаются перебои в электроснабжении и транспортном сообщении.

Синоптики прогнозируют смещение шторма в сторону востока и юга Китая. Наиболее сильные дожди ожидаются в среднем и нижнем течении реки Янцзы.

Пекин, Зоя Осколкова

