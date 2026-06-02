В Японии из-за тайфуна пострадали девять человек

В Японии бушует тайфун «Джангми». Шторм стал причиной массовых отключений света и отмены сотен авиарейсов. Об этом сообщают местные СМИ.
Тайфун обрушился на юго-запад Японии. По словам представителя японского правительства Минору Кихары, что в результате тропического шторма на Окинаве пострадали девять человек.
В регионе Кагосима более 30 тысяч домов остались без электроснабжения, на Окинаве – еще 17 тысяч.
Кроме того, две крупнейшие авиакомпании Японии All Nippon Airways и Japan Airlines отменили в общей сложности около 600 рейсов.
