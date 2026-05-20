В городе на Кубани объявили эвакуацию из-за угрозы подтопления

В городе Армавире Краснодарского края объявили эвакуацию жителей в связи с угрозой подтопления на фоне подъема уровня воды в реках. Об этом сообщила администрация.

«В связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруп сохраняется угроза затопления прибрежных территорий Армавира», – говорится в сообщении.

В районе Невинномысска проводится аварийный сброс из водохранилища, из-за чего возможно достижение критических отметок уровня воды. На экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение эвакуировать жителей из зон возможного подтопления. Речь идет о Старой Станице, хуторе Красная Поляна, поселке Юбилейный, части микрорайона Северный, переулке Баранников, а также СНТ «Химик», «Строитель» и «Заречное».

Кроме того, на территории всех регионов Северо-Кавказского федерального округа из-за дождей и ветра ожидаются подтопления местности, сообщили в МЧС. Ливни могут сопровождаться градом и штормовым ветром до 25 метров в секунду.

Краснодар, Зоя Осколкова

