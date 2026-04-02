Паводок размыл две дороги и заблокировал жителей села в Приамурье

В Амурской области талые воды размыли две дороги и изолировали село Рогачёвка в Свободненском округе. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

«Закрыт проезд в районе 5 км Подъезд к селу Рогачевка. Так как альтернативного пути нет, жители села временно остались без связи», – говорится в сообщении.

Затруднение в движении транспорта также наблюдается на подъезде к селу Источное. Водой размыло обочину, проезд возможен по одной полосе.

На местах работают сотрудники экстренные служб. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается, добавили в минтрансе.

Благовещенск, Зоя Осколкова

