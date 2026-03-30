В Приангарье паводок подтопил почти 100 участков и больницу

В Иркутской области талые воды подтопили почти 100 участков, четыре дома и больницу. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«На 12.00 30 марта талыми водами подтоплено 98 приусадебных участков, четыре жилых дома и один социально значимый объект», – написал Кобзев в своем канале в МАХ.

От паводка пострадали поселки Иркутского округа, Усольского, Эхирит-Булагатского и Ольхонского районов. На местах работают специалисты, которые откачивают поду и расчищают водоотводные канавы.

Глава региона добавил, что в областной больнице №2 в поселке Усть-Ордынский ночью мотопомпой откачали воду. В настоящее время медучреждение работает в штатном режиме.

МЧС задействует беспилотники для мониторинга обстановки. На случай ухудшения ситуации в готовности находятся четыре пункта временного размещения.

Иркутск, Зоя Осколкова

