Четверг, 9 апреля 2026, 15:06 мск

Онищенко призвал повысить бдительность в Дагестане из-за риска эпидемии

Наводнения в Дагестане могут стать причиной распространения инфекций. Усилить меры безопасности призвал эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Сейчас люди начнут возвращаться в дома там, где не развалило не смыло. Во-первых, надо убрать ил, во-вторых, надо провести дезинфекцию», – сказал Онищенко в беседе с ТАСС.

Академик также предупредил о возросшей вероятности вспышек кишечных заболеваний из-за ухудшения качества воды и попадание нечистот из уличных туалетов в дома и на улицы.

Кроме того, Онищенко предложил проводить подворовые обходы, чтобы защитить приезжих волонтеров от инфекций, и организовать диспансеризацию населения в пострадавших районах.

Ранее сообщалось, что в Карабудахкентском районе Дагестана отравились 76 человек, 57 из них – дети. Предположительно, причиной инфекции стала грязная вода.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Наводнение

