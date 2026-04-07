ЧП в Дагестане: с признаками отравления в больницу обратились 76 человек, большинство из них дети

Количестве отравившихся в Карабудахкентском районе Дагестана возросло до 76, 57 из них – дети, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики.

«С 31 марта по 7 апреля в Карабудахкентскую ЦРБ обратились 76 человек с признаками острой кишечной инфекции, в том числе 57 детей. В настоящее время госпитализированы 34 больных», – уточнил собеседник агентства.

В республиканском Роспотребнадзоре отмечали, что в Карабудахкентской ЦРБ находятся на лечении 35 пациентов из очага инфекции, предположительно обусловленного использованием питьевой воды негарантированного качества.

«Случаи заболеваний вызваны ротавирусом. Тяжелого течения инфекции не зарегистрировано», – поясняли в ведомства, отмечая, что очаг заболевания находится вне зоны паводка: на территории населенного пункта нет затопленных домов или социальных объектов.

Махачкала, Анастасия Смирнова

