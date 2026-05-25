В Карачаево-Черкесии машину унесло течением реки, один человек погиб

В Карачаево-Черкесской Республике автомобиль снесло течением реки. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Инцидент произошел у села Счастливое в Прикубанском районе. Водитель ВАЗ 2107 попытался переправиться через реку Овечка. Мужчина не справился с управление, легковушку унесло. Один человек погиб, еще двое получили травмы.

На месте работают правоохранители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что из-за дождей в Чечне размыло дамбу протяженностью около 300 метров. В селе Агишты в связи риском затопления проведена эвакуация 20 семей.

Черкесск, Зоя Осколкова

