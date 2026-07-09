В Китае 39 человек погибли при прорыве плотины

В Китае из-за прорыва плотины погибли не менее 39 человек. Об этом сообщает агентство Xinhua.

ЧП произошло в городе Наньнин на юге Китая. Размер трещины в плотине на водохранилище Люлань превысил 50 метров.

Несколько районов города затопило. По предварительным данным, жертвами аварии стали 39 человек, еще девять местных жителей числятся пропавшими без вести.

На месте работают поисково-спасательные бригады. Проводится расследование причин произошедшего.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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