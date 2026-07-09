российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Китае 39 человек погибли при прорыве плотины

В Китае из-за прорыва плотины погибли не менее 39 человек. Об этом сообщает агентство Xinhua.

ЧП произошло в городе Наньнин на юге Китая. Размер трещины в плотине на водохранилище Люлань превысил 50 метров.

Несколько районов города затопило. По предварительным данным, жертвами аварии стали 39 человек, еще девять местных жителей числятся пропавшими без вести.

На месте работают поисково-спасательные бригады. Проводится расследование причин произошедшего.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Китай

Китай отменил две встречи с представителями Евросоюза / ЦБ КНР нарастил золотые резервы рекордными темпами / Два пилота ВВС Тайваня погибли во время тренировочного полета / ЕС готовит «чиповый акт» для борьбы с китайским импортом полупроводников / В Китае доля населения старше 65 лет впервые за долгие года превысила число детей / Россия и Китай приняли декларацию о становлении многополярного мира / Глава «Роскосмоса» допустил совместный с Китаем полет на Луну / В Китае десять человек погибли из-за проливных дождей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Китай, Наводнение,