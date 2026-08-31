В Непале число жертв разрушительного наводнения превысило 900 человек

В Непале число погибших во время наводнения превысило 900 человек. Об этом сообщает Reuter со ссылкой на национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

По данным агентства, в настоящее время признаны погибшими 903 человека. Еще более двух тысяч числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные операции продолжаются.

Ранее сообщалось, что, по оценкам Красного Креста, из-за наводнения в Непале пострадали около 93 тысяч человек.

Разрушительное наводнение произошло на севере Непала утром 26 августа после схода снежно-каменного селя на границе Непала и Китая. Оползень перекрыл реку Бхоте-Коши, что стало причиной крупного паводка и серьезных разрушений в округе Расува. Несколько десятков населенных пунктов оказались затопленными.

Катманду, Зоя Осколкова