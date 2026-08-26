Сотни туристов пропали без вести после схода оползня в Непале

В Непале оползень сошел на жилые районы. Несколько сотен туристов чилятся пропавшими без вести. На месте проводится поисковая операция.

На Непал обрушились сразу несколько стихийных бедствий. Из-за землетрясения произошел сход грунта, который перекрыл реку Бхоте-Коши, что стало причиной крупного паводка и серьезных разрушений в округе Расува.

Власти объявили режим повышенной готовности. Остановлено движение по нескольким крупным трассам из-за угрозы новых паводков и оползней.

По данным управления страны по туризму, более 380 путешественников, в том числе 291 иностранец, пропали без вести.

В Российском союзе туриндустрии не получали обращений от находящихся в Непале россиян. В настоящее время низкий сезон для массового российского туризма, и организованных групп в стране практически нет. «Основной период повышенного спроса начинается с конца сентября и приходится на октябрь-ноябрь, когда после муссона устанавливается более стабильная погода», – рассказали РИА «Новости» в РСТ.

Катманду, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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