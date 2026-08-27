«Данных о регистрации на восхождение нет – это обнадеживает», – Мальцев об уральских туристах в зоне бедствия в Непале

В Непале после схода оползня несколько сотен человек числятся пропавшими без вести. По словам директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, в данный момент информации о нахождении уральских туристов в зоне бедствия пока не поступало.

Он рассказал «Новому Дню», что туристы выбирают Непал ради спортивных или этнографических туров. Едут туда за профессиональным или полупрофессиональным восхождением с целью изучения духовных практик. «Альпинисты перед восхождением всегда проходят обязательную регистрацию. Тот факт, что на протяжении некоторого времени нет официальных данных о наших туристах – определенным образом обнадеживает», – отметил он.

Как уже писал «Новый День», на север Непала утром 26 августа обрушились сразу несколько стихийных бедствий. Из-за землетрясения произошел сход грунта, который перекрыл реку Бхоте-Коши, что стало причиной крупного паводка и серьезных разрушений в округе Расува. Власти объявили режим повышенной готовности. Остановлено движение по нескольким крупным трассам из-за угрозы новых паводков и оползней.

В Китае числятся погибшими как минимум три человека, 558 человек пропали без вести. В Непале пропали без вести более 826 человек, из них около 600 – иностранцы. Погибли более 160 человек. В поисково-спасательных работах задействованы более 7 тысяч человек, в том числе правоохранители и военные.

Двое россиян числятся пропавшими без вести после схода селя на КПП «Гьиронг» в Тибетском автономном районе КНР на границе с Непалом. Об этом сообщило посольство России в Пекине. Местонахождение еще троих граждан РФ устанавливается. «Посольство оказывает содействие российским гражданам, находящимся в зоне бедствия. Прорабатываются варианты их эвакуации из региона, в том числе через Лхасу», – отметили в дипмиссии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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