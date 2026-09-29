Российская туристка пострадала во время потопа в Турции

В Турции российская туристка пострадала во время проливных дождей. На женщину обрушился потолок ресторана.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в турецком курортном поселке Олюдениз в Фетхие. За сутки в районе выпало около 34 кг осадков на квадратный метр.

Мощный ливень затопил улицы и территории отелей, потоки воды уносили уличную мебель – столы и стулья. Женщина находилась на террасе ресторана при отеле, когда конструкция обрушилась на людей.

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи наложили швы на палец и колено.

Анкара, Зоя Осколкова