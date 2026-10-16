В Турции пассажир использовал ИИ для обмана авиакомпании

В Турции пассажир с помощью нейросети подделал электронный посадочный талон, чтобы пересесть в бизнес-класс. В результате обманщика сняли с рейса.

Мужчина купил билет эконом-класса на перелет из Стамбула в Измир авиакомпании Turkish Airlines. При регистрации на рейс он получил место в 23-м ряду, но решил пойти на обман и использовал ИИ, который изменил сведения в посадочном талоне.

Пассажир занял место в бизнес-классе, однако бортпроводники заподозрили неладное, когда число людей в салонах не совпадало с данными системы бронирования.

Самолет вернули на стоянку, а нарушителя сняли с рейса и составили на него протокол о нарушении правил перевозки. Кроме того, мужчина понесет наказание за подделку документа.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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