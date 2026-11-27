В Грузии во время матча между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем Бер-Шева» произошли столкновения между болельщиками и правоохранителями. Об этом сообщает МВД страны.

По данным полиции, футбольные фанаты устроили шумное шествие по улицам Батуми еще до начала матча. Несколько болельщиков применили насилие к полицейским, на территории стадиона они ломали кресла на трибунах и бросали их в стражей порядка.

«Полиция предприняла ответные меры для предотвращения насильственных действий, включая использование специальных средств», – заявило министерство.

В результате агрессивных действий турецких болельщиков травмы получили трое полицейских, задержаны 16 турецких фанатов.

Батуми, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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