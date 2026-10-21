В Грузии назначен новый спецпредставитель по связям с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил своего спецпредставителя по связям с Россией. Им стал первый замглавы МИД республики Георгий Зурабашвили. О кадровом решении Кобахидзе сообщил на брифинге в Тбилиси. Премьер назвал Зурабашвили опытным дипломатом, который на протяжении многих лет занимал различные высокие должности.

«Мирное урегулирование конфликта с РФ, сохранение и развитие существующих торговых отношений и ведение постоянного диалога по гуманитарным вопросам – один из важных приоритетов нашей страны», – заявил Кобахидзе (цитата по «Спутник Грузия»). Грузинский премьер подчеркнул, что в условиях отсутствия дипломатических отношений между двумя странами должность спецпредставителя премьер-министра вместе с Женевским форматом «играют ключевую роль для выполнения этих задач».

Должность спецпредставителя премьера Грузии была введена в 2012 году для ведения диалога с Россией по гуманитарным и экономическим вопросам. Первым спецпредставителем премьер-министра стал дипломат Зураб Абашидзе, он занимал этот пост с 2012 по 2024 гг. Его сменил Георгий Каджая, который в августе 2026 года покинул эту должность по собственному желанию.

Тбилиси, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube