Переход на грузино-российской границе закрыт из-за сигнала тревоги

Проезд между Грузией и Россией через КПП Верхний Ларс – Дарьяли был закрыт из-за сигнала тревоги системы безопасности. Об этом сообщает МВД Грузии.

В Девдоракском ущелье сработала система оповещения, которая отслеживает изменения русла реки при минимальном повышении уровня воды.

«В соответствии с протоколом граждане, находившиеся на пограничном пункте «Дарьяли», а также сотрудники полиции, пограничной полиции и частной компании были эвакуированы в безопасное место», – сообщает грузинское ведомство.

Кроме того, в качестве меры предосторожности ограничили движение всех видов транспорта в районе села Гвелети в обоих направлениях.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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