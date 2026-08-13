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В Грузии автобус с гражданами Белоруссии упал в ущелье, есть погибшие

Четверо граждан Белоруссии погибли и 15 пострадали в ДТП в Грузии. Об этом сообщило белорусское министерство иностранных дел.

Авария произошла в регионе Гурия. В автобусе находилось 19 граждан Белоруссии. Водитель не справился с управлением, транспорт съехал с дороги и упал в ущелье.

В результате четыре человека погибли, еще 15 получили различные травмы, в том числе шестеро детей. Пострадавших доставили в больницы городов Озургети, Чохатури и Батуми. Двое пациентов находятся в реанимации.

Посольство Белоруссии в Грузии оказывает все необходимое консульское содействие, передает РИА «Новости». Консул уже выехала на место ДТП.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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