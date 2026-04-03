российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 05:16 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Грузии задержали семерых подозреваемых в похищении россиян

В Грузии задержали семь человек, которые взяли в заложники граждан России и вымогали у них деньги. Об этом сообщили в грузинской полиции.

Подозреваемые действовали ночью. Они проникли в дом к россиянам под видом проверки утечки газа и ограбили их, угрожая холодным оружием.

Жертв избили и посадили в автомобили, а затем вывезли в Марнеульский муниципалитет. Преступники требовали передать им 300 тысяч долларов.

В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали семерых подозреваемых в Марнеули и Гори. Уголовное дело возбуждено по ст. 144 и 179 Уголовного кодекса Грузии, фигурантам грозит до 14 лет лишения свободы.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Грузия

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Скандалы и происшествия, Грузия,