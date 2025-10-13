российское информационное агентство 18+

Понедельник, 13 октября 2025, 15:00 мск

Террористы готовили базу для транзита боевиков в Грузии

В Грузии спецслужбы предотвратили создание базы террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) для транзита боевиков. Об этом сообщила Служба государственной безопасности страны.

По данным правоохранителей, участники группировки планировали нелегально ввезти в страну влиятельных представителей террористического движения и под их руководством сформировать плацдарм на территории Грузии.

Планировалось, что этот плацдарм будет использоваться для прибытия единомышленников, организации логистических маршрутов и осуществления террористической деятельности в качестве транзитной территории.

Грузинские спецслужбы задержали трех человек, причастных к преступной деятельности. Следственные действия продолжаются.

Тбилиси, Зоя Осколкова

