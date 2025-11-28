В Санкт-Петербурге задержали мигранта за оправдание теракта в «Крокусе»

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мигранта по делу об оправдании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Иностранец приехал в Россию летом и собирался «бороться с неверными».

«Мужчина опубликовал ряд сообщений в мессенджере Telegram, в которых оправдывал террористов, совершивших расстрел посетителей концертного зала «Крокус сити холл» в марте 2024 года», – пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный свою вину признал и заявил, что приехал в Россию на заработки, а также намеревался стать «шахидом» и «бороться с неверными». Мужчину проверяют на предмет сотрудничества с террористическими организациями.

Как писал «Новый День», теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 человек. Концертный зал полностью сгорел. Потерпевшими по делу о теракте в концертном зале проходят более 1,7 тыс. человек.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

