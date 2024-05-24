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Пятница, 24 мая 2024, 09:41 мск

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Глава ФСБ РФ обвинил разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе»

Фото: пресс-служба Кремля

Непосредственное отношение к нападению в «Крокус сити холле» имеет Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников.

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к нападению в «Крокусе» имеет военная разведка Украины. В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников», – рассказал Бортников.

По его словам, одной из целей заказчиков теракта было нанесение ущерба отношениям стран СНГ «с использованием религиозного и национального факторов».

«Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов», – отметил глава ФСБ.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, которые подожгли концертный зал и расстреляли его посетителей из огнестрельного оружия. В результате нападения и пожара погибло 144 человека, среди которых шестеро детей. Ранения различной степени тяжести получили более 550 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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