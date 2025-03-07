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Организатор взрыва в аэропорту Кабула признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле»

Архив. Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Предполагаемый организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности признался, что инструктировал нескольких исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Террорист был задержан американскими спецслужбами.

Речь идет о Мохаммаде Шарифулле, передает РИА «Новости». Первоначально о его задержании сообщил президент США Дональд Трамп во время обращения к конгрессу. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что террорист признался пакистанцам «в атаках на аэропорт», а также в том, что якобы причастен к другим атакам в России и Иране. Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР.

Минюст США уточнил, Шарифулла сознался и в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

Напомним, теракт был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек. Концертный зал полностью сгорел.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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