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Понедельник, 23 июня 2025, 18:22 мск

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Следствие о теракте в «Крокус Сити Холле» завершено

Архив. Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в совершении преступления обвиняются 19 фигурантов.

По ее словам, члены запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан», а также их пособники и лица, вооружившие террористов, в зависимости от роли каждого обвиняются по десяти статьям Уголовного кодекса РФ.

«Следствием установлено, что это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, однако это преступление было предотвращено», – уточнила Петренко.

По данным следствия, подготовка к теракту в «Крокус Сити Холле» началась за несколько месяцев до его совершения. Часть фигурантов прибыла в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Ряд лиц находились на территории РФ и осуществляли приискание средств и орудий для совершения преступления. Другие фигуранты на постоянной основе осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации. После этого оно было перевезено в город Каспийск, откуда и было доставлено в Московский регион непосредственно перед терактом.

«В результате террористического акта погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей», – уточнила представитель СК.

Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых направлено прокурору для передачи в суд. В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие продолжается.

Москва, Анастасия Смирнова

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