Гражданка Германии готовила теракт в Пятигорске по заданию Киева

Российские спецслужбы вычислили иностранку, которая готовила теракт по заданию Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся киевским режимом на объекте правоохранительных органов Ставропольского края с участием гражданки Германии 1969 года рождения», – говорится в сообщении.

С помощью специальных средств радиоэлектронной борьбы вблизи одного из объектов силовых ведомств в Пятигорске выявлено и заблокировано действие взрывного устройства. Бомба лежала в рюкзаке женщины. Кроме того, выявлен гражданин одной из республик Центрально-Азиатского региона, сторонник радикальной идеологии, который должен был дистанционно привести СВУ в действие, а женщина погибла бы на месте. Взрывотехники обезвредили бомбу, которая состояла из взрывчатого вещества мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте и была оснащена поражающими элементами.

«Несостоявшийся теракт был намеренно спланирован в утренние часы для наибольшего количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов, – добавили в ЦОС. – Задержанные дали признательные показания и пояснили, что средства поражения изъяли из тайников, оборудованных спецслужбами Украины».

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а», ч 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) УК РФ.

Пятигорск, Зоя Осколкова

