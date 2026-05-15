До четырех возросло число жертв атаки ВСУ на Рязанскую область, возбуждено дело о теракте

Число погибших в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Рязанскую область увеличилось до четырех, погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. По его данным, Рязанскую область атаковали 99 БПЛА.

Глава региона добавил, что семеро пострадавших госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно. Ранее Малков сообщал, что при атаке погибли три человека и еще 12 пострадали.

«В двух пострадавших домах Рязани и на территории предприятия продолжается ликвидация последствий атаки. В ближайшее [время] приступим к восстановлению поврежденных домов», – написал губернатор в «Максе». Он уточнил, что в еще нескольких многоквартирных домах выбиты окна, материальный ущерб оценивается.

Семьям погибших и пострадавшим будут назначены выплаты. «Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим, а также за утраченное имущество, о них сообщу позже», – отметил Малков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки ВСУ беспилотниками по жилым и гражданским объектам Рязанской области и гибели мирных жителей. «Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению», – говорится в сообщении.

Рязань, Наталья Петрова

