российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 апреля 2026, 12:49 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Напавшие на «Крокус» изначально планировали теракт в «Москва-Сити»

Боевики, напавшие на «Крокус сити холл», изначально планировали совершить теракт в одной из башен делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщил ТАСС один из участников судебного процесса.

«Им было дано указание совершить теракт. Первоначально им скидывали адрес здания Москвы-Сити для оценки, но они посчитали его неподходящим», – рассказал собеседник агентства.

Затем куратор, который объявлен в розыск, так как скрывается от следствия за пределами России, указал в качестве цели концертный зал в Красногорске.

Как писал «Новый День», теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 человек. Концертный зал полностью сгорел. Потерпевшими по делу о теракте проходят более 1,7 тыс. человек.

12 марта суд вынес вердикт по делу о теракте в «Крокус сити холле». 11 фигурантов приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Кроме того, они были внесены в перечень экстремистов и террористов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Теракт в Крокус сити холл

Один из осужденных за теракт в «Крокусе» пытался покончить с собой / Суд приговорил к пожизненному заключению террористов, напавших на «Крокус» / В Санкт-Петербурге задержали мигранта за оправдание теракта в «Крокусе» / Следствие о теракте в «Крокус Сити Холле» завершено / Организатор взрыва в аэропорту Кабула признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» / Теракт в «Крокусе»: в МЧС раскрыли данные о противопожарной безопасности в сгоревшем концертном зале / Теракт в «Крокусе»: возбуждено ещё одно уголовное дело / Глава ФСБ РФ обвинил разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Теракт в Крокус сити холл, Терроризм,