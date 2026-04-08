Напавшие на «Крокус» изначально планировали теракт в «Москва-Сити»

Боевики, напавшие на «Крокус сити холл», изначально планировали совершить теракт в одной из башен делового центра «Москва-Сити». Об этом сообщил ТАСС один из участников судебного процесса.

«Им было дано указание совершить теракт. Первоначально им скидывали адрес здания Москвы-Сити для оценки, но они посчитали его неподходящим», – рассказал собеседник агентства.

Затем куратор, который объявлен в розыск, так как скрывается от следствия за пределами России, указал в качестве цели концертный зал в Красногорске.

Как писал «Новый День», теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 человек. Концертный зал полностью сгорел. Потерпевшими по делу о теракте проходят более 1,7 тыс. человек.

12 марта суд вынес вердикт по делу о теракте в «Крокус сити холле». 11 фигурантов приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Кроме того, они были внесены в перечень экстремистов и террористов.

Москва, Зоя Осколкова

