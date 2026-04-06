Один из осужденных за теракт в «Крокусе» пытался покончить с собой

Один из осужденных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» пытался покончить с собой в следственном изоляторе.

Как сообщает телеграм-канал «112», 37-летний Якубджони Юсуфзода* пытался свести счеты с жизнью в СИЗО «Матросская тишина». Врачи реанимировали и госпитализировали его.

12 марта суд вынес вердикт по делу о теракте в «Крокус сити холле». 11 фигурантов приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Среди них был Юсуфзода*. Как установило следствие, он перевел деньги на оплату жилья для исполнителей теракта, а часть средств отправил одному из них уже после совершения преступления.

Как писал «Новый День», теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 человек. Концертный зал полностью сгорел. Потерпевшими по делу о теракте проходят более 1,7 тыс. человек.

*внесен в перечень экстремистов и террористов

Москва, Зоя Осколкова

