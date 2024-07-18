Теракт в «Крокусе»: в МЧС раскрыли данные о противопожарной безопасности в сгоревшем концертном зале

Система противопожарной безопасности концертного зала «Крокус Сити Холл» не была рассчитана на поджог с помощью горючих жидкостей. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. Судя по его словам, до сих пор не установлен тип зажигательной смеси.

«Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо просто бензин с маслом а-ля «смесь Молотова», – цитирует его словам «Прайм».

Воронов пояснил, что противопожарная безопасность строится, не учитывая возможные террористические акты и умышленные поджоги, включая использование легковоспламеняющихся жидкостей, подчеркнув, что экспертиза, назначенная следствием, определит степень работы системы пожаротушения.

Ранее СМИ сообщали о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, во время теракта в «Крокусе». Как отмечалось, в данном случае речь может идти как раз о нарушениях системы противопожарной безопасности.

Напомним, теракт был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 145 человек. Концертный зал полностью сгорел.

Москва, Елена Володина

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