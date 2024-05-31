Теракт в «Крокусе»: возбуждено ещё одно уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, во время террористического акта в «Крокус сити холле», передают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на постановление суда в отношении одного из обвиняемых в теракте. Речь может идти о нарушениях системы противопожарной безопасности.

«В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ», – цитирует агентство постановление суда, и отмечает, что в тексте этого документа не уточняется, есть ли в рамках данного дела подозреваемые или обвиняемые.

Ранее заявление о возбуждении дела по этой статье УК на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина подал адвокат Игорь Трунов от имени 19 родственников погибших и пострадавших в теракте. Заявители считают, что администрация «Крокуса» допустила ряд нарушений, связанных со строительством и противопожарной безопасностью на концертной площадке.

Сразу после теракта некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления и не включилось аварийное освещение. Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, опроверг эти высказывания.

Стоит отметить, что в конце марта следователи проводили допрос ответственного за пожарную безопасность здания «Крокуса». Тогда же глава Следственного комитета потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, проанализировать работоспособность систем противопожарной защиты, а также были ли открыты двери запасных выходов в момент теракта.

Позже сообщалось, что сотрудники Следкома провели в подразделениях ГУ МЧС по Московской области выемку документов, связанных с проведением контрольно-надзорных мероприятий в «Крокус сити холле».

Статья УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, которые подожгли концертный зал и расстреляли его посетителей из огнестрельного оружия. В результате нападения и пожара погибло 144 человека, среди которых шестеро детей. Ранения различной степени тяжести получили более 550 человек.

Москва, Елена Володина

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