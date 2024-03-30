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Суббота, 30 марта 2024, 12:34 мск

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Теракт в «Крокусе»: следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в концертном зале

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Следователи провели допрос ответственного за пожарную безопасность здания «Крокус Сити Холла», в котором 22 марта был совершен теракт, в результате которого погибли более 140 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал. Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в «Крокус Сити Холле», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога боевиками не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение. Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, эти высказывания опроверг.

В то же время председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, проанализировать работоспособность систем противопожарной защиты, а также были ли открыты двери запасных выходов в момент теракта.

25 марта на совещании у президента России он доложил, что 40 человек погибли от огнестрельных ранений, 2 – от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран, 45 – в результате пожара. О причинах гибели других жертв теракта не сообщалось.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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