Суд приговорил к пожизненному заключению террористов, напавших на «Крокус»

Суд вынес вердикт по делу о теракте в «Крокус сити холле». 11 фигурантов приговорили к пожизненному сроку лишения свободы.

На скамье подсудимых – четыре исполнителя и 15 подельников, которые снабжали террористов деньгами и оружием, предоставили жилье и продали им автомобиль.

Фигуранты признаны виновными в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ряде других преступлений.

Исполнители Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Муродали Рачабализода* и Мухаммадсобир Файзов* приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима. Каждому назначили штраф в размере 990 тысяч рублей.

Кроме того, четыре сообщника получили сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22,5 лет.

Как писал «Новый День», теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 человек. Концертный зал полностью сгорел. Потерпевшими по делу о теракте проходят более 1,7 тыс. человек.

*внесен в перечень экстремистов и террористов

