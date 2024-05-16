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Четверг, 16 мая 2024, 17:26 мск

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Пособники террористов, напавших на «Крокус», останутся под стражей

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции г. Москвы

Басманный суд Москвы продлил срок заключения под стражу для ещё четверых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле». Назримад Лутфуллои, Якубджон Юсуфзод, Мухаммад Шарипзод и Джумахон Курбонов, которые уже внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, пробудут под арестом до 22 августа.

Ранее мера пресечения была продлена для четверых исполнителей теракта.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, которые подожгли концертный зал и расстреляли его посетителей из огнестрельного оружия. В результате нападения и пожара погибло 144 человека, среди которых шестеро детей. Ранения различной степени тяжести получили более 550 человек.

Москва, Елена Володина

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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