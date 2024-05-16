Суд в Москве продлил арест для обвиняемых в террористической атаке на «Крокус сити холл»

Сегодня Басманный суд продлил арест для четверых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле», которые обвиняются в непосредственном исполнении преступления. Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни и Саидакрам Рачабализод, которые уже внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, пробудут под стражей, как минимум, до 22 августа.

Напомним, всего по уголовному делу арестовано 12 фигурантов. Предполагается, что содержание под стражей будет также продлено в ближайшее время.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, которые подожгли концертный зал и расстреляли его посетителей из огнестрельного оружия. В результате нападения и пожара погибло 144 человека, среди которых шестеро детей. Ранения различной степени тяжести получили более 550 человек.

Москва, Елена Володина

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