В МЧС изъяты документы по проверкам в «Крокус сити холле»

Сотрудники Следственного комитета провели в подразделениях ГУ МЧС по Московской области выемку документов, связанных с проведением контрольно-надзорных мероприятий в «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, следователи анализируют данные о том, проводились ли проверки, выявлялись ли нарушения, как контролировалось их устранение.

Здание «Крокус сити холла» относится к объектам категории значительного риска. Проверки на подобных объектах могут проводиться раз в четыре года. Последняя полноценная проверка в «Крокусе» проводилась в 2019 году. Отмечается, что 2020 году вступил мораторий на проверки объектов, кроме тех, которые относятся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска.

Согласно данным единого реестра проверок, в июне 2023 года в «Крокус сити холле» был проведен обязательный профилактический визит, а в конце года в концертном зале прошел инспекционный визит. По их итогам могут быть выданы предписания об устранении нарушений либо проведена внеплановая проверка по согласованию с прокуратурой.

В конце прошлой недели стало известно, что следователи допросили ответственного за пожарную безопасность здания «Крокус сити холла».

Ранее некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога террористами не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления и не включилось аварийное освещение. Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, опроверг эти высказывания.

В то же время глав СК РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, проанализировать работоспособность систем противопожарной защиты, а также были ли открыты двери запасных выходов в момент теракта.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. По последним данным, из-за стрельбы и пожара погибли 144 человека, еще 551 пострадал. Ранее ФСБ сообщала об 11 задержанных, причастных к теракту в «Крокусе». Девять из них, в том числе четверо исполнителей террористического акта, арестованы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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